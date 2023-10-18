Mutluluğa ve Başarıya Ulaşmak | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Eğitimci - Yazar Dr. Ömer Faruk Öndağ ile öğrenmeyi keyifli hale getirmenin yolları nelerdir?

Mutluluğa ve başarıya nasıl ulaşılır? Hayat sınav değil mi? Tevekkül mutsuzluğun ilacı mıdır? Öğrenmeyi keyifli hale getirmenin yolları nelerdir? Çocuklarda merak nasıl oluşturulur? Zamanı nasıl daha iyi yönetebiliriz?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 21. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Eğitimci - Yazar Dr. Ömer Faruk Öndağ oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Mutluluğa ve başarıya nasıl ulaşılır?

04:00 Kendini gerçekleştirmek ve başarılı olmak

11:00 Hayat sınav değil mi?

13:15 Tevekkül mutsuzluğun ilacı mıdır?

22:00 Seyahat etmenin hayatımıza kattığı manalar

35:00 Hayat boyu öğrenme ve öğretme

44:00 Öğrenmeyi keyifli hale getirmenin yolları

53:30 Çocuklarda merak nasıl oluşturulur?

57:00 Zamanı nasıl daha iyi yönetebiliriz?

01:10:00 Etkili zaman yönetimi nasıl olmalıdır?

01:15:00 Sınavlara hazırlık süreci

01:19:00 Sınav sürecinde ebeveyn olmak

01:31:00 Kendini gerçekleştirmek ve başarılı olmak

01:40:00 Zorluklarla nasıl başa çıkarız?