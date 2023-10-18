Sanat ve Felsefe İlişkisi | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Prof. Dr. Can Habip Türker ile şiir ve felsefeyle hayata dokunmanın önemi konuşuldu.

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 23. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Can Habip Türker oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

04:00 Şiir ve felsefeyle hayata dokunmak

09:00 Şiir ve felsefenin kökeni

15:00 Sanat ve felsefe ilişkisi

21:00 Hakikat arayışı bağlamında şiir ve felsefe

34:00 İnsanı hakikate yaklaştıran bir faaliyet olarak sanat

38:00 Hakikate yaklaştıran dört tecrübe: Sanat, Aşk, Bilim ve Siyaset

56:00 Modern şiirde doğu ve batı ikileminin aşılma teşebbüsü

01:08:00 "Bizi biz yapan metinler" ve Modern şiirimiz

01:17:00 Şiirle ve şiirde varlığı temaşa etmek

01:21:00 Sufiler yaşadıklarını anlatmak için neden şiiri tercih ettiler?

01:28:00 Aşk ve şefkati ihata eden bir deneyim olarak "Sevgi"