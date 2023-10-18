Sanat ve Felsefe İlişkisi | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Prof. Dr. Can Habip Türker ile şiir ve felsefeyle hayata dokunmanın önemi konuşuldu.
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 23. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Can Habip Türker oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
04:00 Şiir ve felsefeyle hayata dokunmak
09:00 Şiir ve felsefenin kökeni
15:00 Sanat ve felsefe ilişkisi
21:00 Hakikat arayışı bağlamında şiir ve felsefe
34:00 İnsanı hakikate yaklaştıran bir faaliyet olarak sanat
38:00 Hakikate yaklaştıran dört tecrübe: Sanat, Aşk, Bilim ve Siyaset
56:00 Modern şiirde doğu ve batı ikileminin aşılma teşebbüsü
01:08:00 "Bizi biz yapan metinler" ve Modern şiirimiz
01:17:00 Şiirle ve şiirde varlığı temaşa etmek
01:21:00 Sufiler yaşadıklarını anlatmak için neden şiiri tercih ettiler?
01:28:00 Aşk ve şefkati ihata eden bir deneyim olarak "Sevgi"