İrfan Türkülerinde Nasihatler | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Sanatçı Ender Doğan ile kalbi temizlemenin yolları konuşuldu.
İrfan ne demektir? 'İrfan türküleri' ile kast edilen eserler nelerdir? İrfan türkülerinde hangi nasihatler bulunuyor? Kalbi temizlemek neyle ve nasıl mümkün? Kendi kusurlarını bilmek nasıl mümkün olabilir?
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Sanatçı Ender Doğan oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 36. bölümüyle sizlerle..
00:00 Hayata Dokunmak
08:00 İrfan ne demektir?
14:30 'İrfan türküleri' ile kast edilen eserler
18:00 İrfan türkülerinde nasihatler
27:00 Takdirdeki hikmeti bilmek
34:30 Kendi kusurlarını bilmek
39:00 Edep kavramı ve musikimiz
47:00 Kalbi temizlemek neyle ve nasıl mümkün?
01:20:00 Kendi kusurlarını bilmek
01:29:00 Kalbi temizlemek neyle ve nasıl mümkün?