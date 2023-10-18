İrfan Türkülerinde Nasihatler | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Sanatçı Ender Doğan ile kalbi temizlemenin yolları konuşuldu.

İrfan ne demektir? 'İrfan türküleri' ile kast edilen eserler nelerdir? İrfan türkülerinde hangi nasihatler bulunuyor? Kalbi temizlemek neyle ve nasıl mümkün? Kendi kusurlarını bilmek nasıl mümkün olabilir?

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Sanatçı Ender Doğan oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 36. bölümüyle sizlerle..

00:00 Hayata Dokunmak

08:00 İrfan ne demektir?

14:30 'İrfan türküleri' ile kast edilen eserler

18:00 İrfan türkülerinde nasihatler

27:00 Takdirdeki hikmeti bilmek

34:30 Kendi kusurlarını bilmek

39:00 Edep kavramı ve musikimiz

47:00 Kalbi temizlemek neyle ve nasıl mümkün?

01:20:00 Kendi kusurlarını bilmek

01:29:00 Kalbi temizlemek neyle ve nasıl mümkün?