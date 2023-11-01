İnsanın Anlam Arayışı | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Dr. Savaş Şafak Barkçin ile insanın bu hayattaki anlam arayışı konuşuldu.

Anlam arayışı her insanın hayatının bir döneminde açığa çıkar mı? İnsanın değeri nasıl belirlenir? Anlam arayışında bize destek olacak faktörler nelerdir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 47. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Dr. Savaş Şafak Barkçin oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 İnsanın anlam arayışı

25:00 Anlam arayışı her insanın hayatının bir döneminde açığa çıkar mı?

40:00 İnsanın değeri nasıl belirlenir?

01:02:00 İnsanın Kafa Karışıklıkları: Ölüm, Anlam, Yalnızlık ve Özgürlük

01:20:00 Anlam arayışında bize destek olacak faktörler

01:35:00 Anlam Arayışında Peygamber Rehberliği Nasıl Bir Öneme Sahip?