Bir Ömür Nasıl Yaşanır? | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Dr. Savaş Şafak Barkçin ile hayatın anlam ve amacı konuşuldu.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Dr. Savaş Şafak Barkçin konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumuyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bir ömür nasıl yaşanır?

09:40 İnsan hayatında aile neden önemlidir?

19:50 Değerlerin edinilmesinde ailenin rolü

20:07 İnsan hayatında arkadaş çevresinin rolü

20:55 İnsan doğru arkadaşını nasıl bulur?

26:55 İnsan hayatında arkadaşlar nasıl bir öneme sahip?

32:16 Üniversite okumak insana neler kazandırır?

41:46 Üniversite insana ne katar?

52:15 Sosyal hayatta ölçümüz ne olmalı?

01:01:55 Başarı kavramını nasıl tanımlarız?

01:06:36 Başarı neye göre değişir?

01:07:30 İnanç insanın hayatında nasıl bir rol oynuyor?

01:10:00 Daha iyi bir insan nasıl olunur?

01:17:06 Hayatın anlam ve amacını nasıl tespit ederiz?

01:24:50 Farklı bir dil öğrenmek düşünce dünyamızı nasıl zenginleştirir?