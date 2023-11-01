Sosyolojik Açıdan Din ve Dindarlık Kavramları | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Dr. Necdet Subaşı ile din kavramının zihinlerdeki ve hayattaki çağrışımları konuşuldu.

Din kavramının zihinlerdeki ve hayattaki çağrışımları nelerdir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 49. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Dr. Necdet Subaşı oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

03:00 Sosyolojik açıdan din ve dindarlık kavramları

25:00 Din kavramının zihinlerdeki ve hayattaki çağrışımları

40:00 Din, Dindarlık ve Dünya İlişkisi

45:00 Ailede temel bir görev: Çocuğa dini terbiyenin verilmesi

55:00 Yorgunluk ama niçin?

01:11:00 Din kavramının zihinlerdeki ve hayattaki çağrışımları