Sanat ve Toplum | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Oyuncu - Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ile sanat ve toplum konuşuldu.
Sanatı nasıl tanımlayabiliriz? Niçin sanat var? Sanatın kendine mahsus dili var mı? Sanatın insan hayatında nasıl bir yeri ve önemi var? Sanatçı ve eser üretme süreci nasıl gelişir? Sanatın ahlakı ve edebi insanı nasıl terbiye eder?
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 44. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Oyuncu - Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Sanat ve toplum
04:00 Sanatı nasıl tanımlayabiliriz?
10:00 Niçin sanat var?
22:00 Sanatın kendine mahsus dili var mı?
35:00 Sanatın insan hayatında nasıl bir yeri ve önemi var?
52:00 Sanatçı ve eser üretme süreci
01:02:00 Sanatta usta çırak ilişkisi
01:13:00 Niçin sanat var?
01:26:00 Sanatın ahlakı ve edebi insanı nasıl terbiye eder?