Sanat ve Toplum | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Oyuncu - Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ile sanat ve toplum konuşuldu.

Sanatı nasıl tanımlayabiliriz? Niçin sanat var? Sanatın kendine mahsus dili var mı? Sanatın insan hayatında nasıl bir yeri ve önemi var? Sanatçı ve eser üretme süreci nasıl gelişir? Sanatın ahlakı ve edebi insanı nasıl terbiye eder?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 44. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Oyuncu - Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Sanat ve toplum

04:00 Sanatı nasıl tanımlayabiliriz?

10:00 Niçin sanat var?

22:00 Sanatın kendine mahsus dili var mı?

35:00 Sanatın insan hayatında nasıl bir yeri ve önemi var?

52:00 Sanatçı ve eser üretme süreci

01:02:00 Sanatta usta çırak ilişkisi

01:13:00 Niçin sanat var?

01:26:00 Sanatın ahlakı ve edebi insanı nasıl terbiye eder?