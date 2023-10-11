Kadınların Dilinden Dündökümü | Hayata Dokunmak

Aynı tarihler arasında doğup büyümüş insanlar aynı zamanı mı yaşıyor?

Hayata Dokunmak programına bu hafta Sosyolog / Yazar Dr. Fatma Barbarasoğlu ve Sosyolog / Yazar Nazife Şişman konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programında "Kadınların Dilinden Dündökümü" konusu irdelendi.

02:00 Kadınların Dilinden Dündökümü

11:00 Dündökümü neyi ifade ediyor?

16:00 Sözlü tarih çalışmalarında nasıl bir yol izleniliyor?

28:00 Sözlü kültür nasıl oluşuyor?

34:00 Sözlü kültür çalışmalarında yaşanılan zorluklar

42:00 Aynı tarihler arasında doğup büyümüş insanlar aynı zamanı mı yaşıyor?

51:00 Gaziantep'e dair sözlü kültür çalışması: Kadınların Dilinden Dündökümü

01:03:00 Komşuluk kavramı günümüzde nasıl bir değişime uğradı?