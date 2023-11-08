Bağımlılıkla Mücadelede Psikososyal ve Manevi Destek | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Din Görevlisi Emin Kır ve Uzman Psikolog Ahmet Yılmaz ile bağımlılıkla mücadelede psikososyal ve manevi desteği önemi konuşuldu.

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde gerçekleşen "Hayata Dokunmak" programına bu hafta Din Görevlisi Emin Kır ve Uzman Psikolog Ahmet Yılmaz oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

01:00 Bağımlılıkla Mücadelede Psikososyal ve Manevi Destek

10:00 Hangi Kriterler Oluştuğunda "Bağımlılık" Tanısı Konur?

28:00 İnsan Neden Madde Bağımlısı Olur?

35:00 Bağımlılık Gelişmesinde Risk Faktörleri Nelerdir?

40:00 Aileler Bağımlılık Konusunda Hangi Durumlarda Endişe Etmeli?

52:00 Madde Bağımlılığının Başlangıcında Hangi Yaşlar Risklidir?

58:00 Madde Bağımlılığının İnsanın Beden ve Ruh Sağlığına Etkileri Nasıldır?

01:04:00 Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Aileye Düşen Görevler Nelerdir?

01:10:00 Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Din Görevlilerine Düşen Sorumluluk

01:13:00 Bağımlılık Tedavisinde Nasıl Bir Süreç İşliyor?

01:24:00 Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Eğitim Kurumlarına Düşen Görevler