İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşünce | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç ile İslam dünyasında bilginin yayılmasını sağlayan unsurlar konuşuldu.
"İslam Bilimsel İlerlemeye Kapalıdır" söylemi nasıl ortaya çıktı? "İslam'ın özüne dönmemiz gerekir" teziyle amaçlanan neydi? İslam Dünyasında bilginin yayılmasını sağlayan unsurlar nelerdir? Müslüman bilim adamlarının başarılarının sırrı neydi? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 25. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
05:00 "İslam Bilimsel İlerlemeye Kapalıdır" söylemi nasıl ortaya çıktı?
18:00 "İslam'ın özüne dönmemiz gerekir" teziyle amaçlanan neydi?
23:00 İslam Dünyasında bilginin yayılmasını sağlayan unsurlar
31:00 Müslüman bilim adamlarının başarılarının sırrı neydi?
40:00 "Bilginin İslamileştirilmesi" projesi ve sonuçları
47:00 İmam Gazzali sonrası düşünce dünyamız ve Osmanlı felsefe geleneği
01:02:00 Modernizme karşı direnç gösteren geleneksel refleksler
01:08:00 Batı'ya Özgü Bir Olgu: "Din ve Bilim" Kavgası
01:13:00 Klasik İslam Düşüncesi ve Bilim Felsefesi
01:17:00 Yeni Metafizik: Modern Fizik ve Kozmoloji
01:29:00 Bilimsel faaliyetin esası: Modelleme ve Temsil