Tüketim Toplumu ve Ruhumuzu Korumak | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Prof. Dr. Yunus Kaya ve Ceyda İş Vardarlı ile tüketim toplumumunun ortaya çıkışı konuşuldu.
Tüketim toplumunda ruhumuzu korumak mümkün mü? Tüketim toplumunun ortaya çıkışı nasıl oldu? Tüketim toplumunun özellikleri neler? Toplumdaki hangi özellikler tüketim toplumuna işaret eder? Tüketimin insan ve çevre üzerindeki etkileri nelerdir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 34. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Yunus Kaya ve Ceyda İş Vardarlı oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Tüketim toplumunda ruhumuzu korumak mümkün mü?
05:00 Tüketim toplumunun ortaya çıkışı
09:30 Tüketim toplumunun özellikleri neler?
18:00 Toplumdaki hangi özellikler tüketim toplumuna işaret eder?
36:00 Tüketimin insan ve çevre üzerindeki etkileri
01:00:00 Tüketimin insan ve çevre üzerindeki etkileri
01:11:00 Tüketim toplumunun insan modeli
01:21:00 Tüketim toplumunda bireyin varoluşsal durumu
01:28:00 Küreselleşme perspektifinden tüketim toplumu
01:36:00 Tüketim toplumunun geleceği ve sürdürülebilirliği