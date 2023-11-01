Tüketim Toplumu ve Ruhumuzu Korumak | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Prof. Dr. Yunus Kaya ve Ceyda İş Vardarlı ile tüketim toplumumunun ortaya çıkışı konuşuldu.

Tüketim toplumunda ruhumuzu korumak mümkün mü? Tüketim toplumunun ortaya çıkışı nasıl oldu? Tüketim toplumunun özellikleri neler? Toplumdaki hangi özellikler tüketim toplumuna işaret eder? Tüketimin insan ve çevre üzerindeki etkileri nelerdir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 34. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Yunus Kaya ve Ceyda İş Vardarlı oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Tüketim toplumunda ruhumuzu korumak mümkün mü?

05:00 Tüketim toplumunun ortaya çıkışı

09:30 Tüketim toplumunun özellikleri neler?

18:00 Toplumdaki hangi özellikler tüketim toplumuna işaret eder?

36:00 Tüketimin insan ve çevre üzerindeki etkileri

01:00:00 Tüketimin insan ve çevre üzerindeki etkileri

01:11:00 Tüketim toplumunun insan modeli

01:21:00 Tüketim toplumunda bireyin varoluşsal durumu

01:28:00 Küreselleşme perspektifinden tüketim toplumu

01:36:00 Tüketim toplumunun geleceği ve sürdürülebilirliği