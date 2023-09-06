VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Bir İletişim Aracı Olarak Müzik I Hayata Dokunmak 06 Eylül 2023 82. Bölüm
Nasıl kitap okumalıyız? | Hayata Dokunmak 28 Haziran 2023 81. Bölüm
İnsanın Tekamül Sürecinde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak 22 Haziran 2023 80. Bölüm
Öğretmenliğin insan hayatına etkileri I Hayata Dokunmak 16 Haziran 2023 79. Bölüm
İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 78. Bölüm
Aile Kurmak ve Aile Olmak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 76. Bölüm
Kendi Hikayemizi Yazmak | Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 69. Bölüm
İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat I Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 68. Bölüm
İlahi Bir Lütuf: Manevi Kalp | Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 67. Bölüm
Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 66. Bölüm
Afet Sonrası İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 65. Bölüm
Çocuklarda Dini Gelişim I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 64. Bölüm
Arketipler ve İlahi Kaynakları I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 63. Bölüm
Psikososyal açıdan afet ve sonrası I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 61. Bölüm
Hayatı Zarafetle Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 60. Bölüm
Hayatın Özü: Sevgi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 59. Bölüm
Modern Hayat ve Din I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 58. Bölüm
Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 57. Bölüm
Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 56. Bölüm
Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 55. Bölüm
Sanat, Sinema ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 54. Bölüm
Hz. Mevlana'yı Anlamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 53. Bölüm
Kişinin Kendisiyle İletişimi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 52. Bölüm
Amaçlı Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 51. Bölüm
İnanmak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 18. Bölüm
Okumanın Önemi ve İşlevi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 17. Bölüm
Sanatın Hayatımızdaki İşlevi | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 15. Bölüm
Mutlu Olabilmek | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 14. Bölüm
Maneviyatı Güçlü İnsanların Özellikleri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 13. Bölüm
İnsanın Dünyadaki Yolculuğu | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 12. Bölüm
Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 11. Bölüm
İnsan Yetiştirme I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 10. Bölüm
Sosyal Medya Etkileri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 9. Bölüm
Kendini Tanıma I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 8. Bölüm
İletişim ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 7. Bölüm
Dostluk ve Kardeşlik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 6. Bölüm
İnsanın Dört Zindanı I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 5. Bölüm
Bireyselleşme ve Bireycilik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 4. Bölüm
İnsanın Anlam Arayışı I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 3. Bölüm
Orta Çağ I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 2. Bölüm
Kendi İçimize Yolculuk I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Bir İletişim Aracı Olarak Müzik I Hayata Dokunmak

Hayata Dokunmak programına bu hafta Piyanist-Besteci Tuluyhan Uğurlu ve Prof. Dr. Fatime Neşe Kaplan konuk oldu.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Piyanist-Besteci Tuluyhan Uğurlu ve Prof. Dr. Fatime Neşe Kaplan konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programı sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak
01:16 Bir İletişim Aracı Olarak Müzik
06:55 Müzik Bir İletişim Aracı Olarak Varlığın Ruhunu Tanımlıyor
17:18 Ruhun Tekamülü İçin Adab-ı Muaşeret Önemlidir
18:08 Sanatta Yerellik ve Evrensellik
37:12 Toplumsal Hafıza Bağlamında Müzik
51:21 Tarihi Güzellikleri Geleceğe Taşımada Sanatın İşlevi Nedir?
1:08:52 Kültürel Bağlar Geçmiş ve Gelecek Arasında Bir Körüdür
1:10:20 Oryantalizm Ekseninde Doğu ve Batı Sanatının Etkileşimi
1:15:23 Müzik, Dil ve Düşüncenin İfade Biçimidir
1:22:54 Sanatçının Toplumsal Hafıza İnşasındaki Rolü
1:36:28 İstanbul Kanatlarımın Altında Film Müziğinin Sanata Etkisi Nasıl Oldu?

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