Bir İletişim Aracı Olarak Müzik I Hayata Dokunmak
Hayata Dokunmak programına bu hafta Piyanist-Besteci Tuluyhan Uğurlu ve Prof. Dr. Fatime Neşe Kaplan konuk oldu.
Hayata Dokunmak programına bu hafta Piyanist-Besteci Tuluyhan Uğurlu ve Prof. Dr. Fatime Neşe Kaplan konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programı sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
01:16 Bir İletişim Aracı Olarak Müzik
06:55 Müzik Bir İletişim Aracı Olarak Varlığın Ruhunu Tanımlıyor
17:18 Ruhun Tekamülü İçin Adab-ı Muaşeret Önemlidir
18:08 Sanatta Yerellik ve Evrensellik
37:12 Toplumsal Hafıza Bağlamında Müzik
51:21 Tarihi Güzellikleri Geleceğe Taşımada Sanatın İşlevi Nedir?
1:08:52 Kültürel Bağlar Geçmiş ve Gelecek Arasında Bir Körüdür
1:10:20 Oryantalizm Ekseninde Doğu ve Batı Sanatının Etkileşimi
1:15:23 Müzik, Dil ve Düşüncenin İfade Biçimidir
1:22:54 Sanatçının Toplumsal Hafıza İnşasındaki Rolü
1:36:28 İstanbul Kanatlarımın Altında Film Müziğinin Sanata Etkisi Nasıl Oldu?