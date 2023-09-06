Bir İletişim Aracı Olarak Müzik I Hayata Dokunmak

Hayata Dokunmak programına bu hafta Piyanist-Besteci Tuluyhan Uğurlu ve Prof. Dr. Fatime Neşe Kaplan konuk oldu.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Piyanist-Besteci Tuluyhan Uğurlu ve Prof. Dr. Fatime Neşe Kaplan konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programı sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

01:16 Bir İletişim Aracı Olarak Müzik

06:55 Müzik Bir İletişim Aracı Olarak Varlığın Ruhunu Tanımlıyor

17:18 Ruhun Tekamülü İçin Adab-ı Muaşeret Önemlidir

18:08 Sanatta Yerellik ve Evrensellik

37:12 Toplumsal Hafıza Bağlamında Müzik

51:21 Tarihi Güzellikleri Geleceğe Taşımada Sanatın İşlevi Nedir?

1:08:52 Kültürel Bağlar Geçmiş ve Gelecek Arasında Bir Körüdür

1:10:20 Oryantalizm Ekseninde Doğu ve Batı Sanatının Etkileşimi

1:15:23 Müzik, Dil ve Düşüncenin İfade Biçimidir

1:22:54 Sanatçının Toplumsal Hafıza İnşasındaki Rolü

1:36:28 İstanbul Kanatlarımın Altında Film Müziğinin Sanata Etkisi Nasıl Oldu?