İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat I Hayata Dokunmak

Toplumsal kriz dönemleri edebiyata nasıl yansır? Okuma eylemi en geniş anlamıyla nasıl anlamak gerekir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde gerçekleşen "Hayata Dokunmak" programına bu hafta Ali Ural konuk oldu.

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00:00 Hayata Dokunmak

01:00 Edebiyat ve İnsan

03:00 İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat

06:00 Edebiyatın İnsanı ve İnsanlık Tecrübesini Anlamada Nasıl Bir Yeri Var?

18:50 Toplumsal Kriz Dönemleri Edebiyata Nasıl Yansır?

31:00 Okuma Eylemi En Geniş Anlamıyla Nasıl Anlamak Gerekir?

40:40 Çocuk Dünyasında Kitaplar Nasıl Bir Anlam Taşır?

43:30 Gençlerin Okumaya Olan İlgisinde Görülen Değişimler

54:00 Kitaplar Sığındığımız Alternatif Bir Evren midir?

01:00:00 Okuyacağımız Kitapları Nasıl Tespit Etmemiz Gerekir?

01:08:00 Okuma Disiplini Kazanmak İçin Hazırlanan Okuma Listeleri İşlevsel mi?

01:10:00 Yazmak Hayat Yolculuğumuzun Neresinde Duruyor?

01:15:00 Katharsis ve İyileştirici Yönüyle Yazmak