İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat I Hayata Dokunmak

Toplumsal kriz dönemleri edebiyata nasıl yansır? Okuma eylemi en geniş anlamıyla nasıl anlamak gerekir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde gerçekleşen "Hayata Dokunmak" programına bu hafta Ali Ural konuk oldu.
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00:00 Hayata Dokunmak
01:00 Edebiyat ve İnsan
03:00 İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat
06:00 Edebiyatın İnsanı ve İnsanlık Tecrübesini Anlamada Nasıl Bir Yeri Var?
18:50 Toplumsal Kriz Dönemleri Edebiyata Nasıl Yansır?
31:00 Okuma Eylemi En Geniş Anlamıyla Nasıl Anlamak Gerekir?
40:40 Çocuk Dünyasında Kitaplar Nasıl Bir Anlam Taşır?
43:30 Gençlerin Okumaya Olan İlgisinde Görülen Değişimler
54:00 Kitaplar Sığındığımız Alternatif Bir Evren midir?
01:00:00 Okuyacağımız Kitapları Nasıl Tespit Etmemiz Gerekir?
01:08:00 Okuma Disiplini Kazanmak İçin Hazırlanan Okuma Listeleri İşlevsel mi?
01:10:00 Yazmak Hayat Yolculuğumuzun Neresinde Duruyor?
01:15:00 Katharsis ve İyileştirici Yönüyle Yazmak