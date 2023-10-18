Modern Toplumun Geleceği | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Prof. Dr. Kadir Canatan ile modern toplumun geleceği konuşuldu.

Post endüstriyel toplum nasıl doğdu? Üçüncü dalga toplumu ile kastedilen nedir? Enformasyon toplumu ne anlama geliyor? Tarihin sonu mu? Postmodern dönemin siyasi eğilimleri nelerdir? Genç bir ülke olarak kalacak mıyız? Modern dönemde insanlık deneyimi nereye evrildi?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 42. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Kadir Canatan oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Modern toplumun geleceği

09:30 Post endüstriyel toplum nasıl doğdu?

17:30 Üçüncü dalga toplumu ile kastedilen nedir?

26:00 Enformasyon toplumu ne anlama geliyor?

33:30 Tarihin sonu mu?

41:00 Postmodern dönemin siyasi eğilimleri

44:00 Modernizm ve tanrılaştırılan insan

53:00 Genç bir ülke olarak kalacak mıyız?

01:16:00 Postmodern süreçte dini eğilimler

01:25:00 Modern dönemde insanlık deneyimi nereye evrildi?

01:35:00 Postmodern süreç ve ekonomi

01:42:00 Postmodern süreçte sınıfsal eğilimler