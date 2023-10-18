Başarı ve Mutluluk İlişkisi | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Eğitimci Dr. Mehmet Arslan ile bireysel ve toplumsal olarak başarıyı anlamanın önemi konuşuldu.

Başarı ölçütleri nelerdir? Akademik başarının ölçütleri nelerdir? Başarıda sosyal çevrenin rolü nedir? Çoklu zeka nedir? "Zeki ama çalışmıyor" ifadesini kullanmak doğru mu? İş hayatında başarı nasıl gelir? Başarı sağlamak için destek almak şart mı?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 37. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Eğitimci / Sosyal Hizmet Uzmanı Dr. Mehmet Arslan oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:30 Başarı ve motivasyon

06:00 Bireysel ve toplumsal olarak başarıyı anlamak

09:00 Başarı ve mutluluk ilişkisi

11:30 Başarı ölçütleri nelerdir?

16:30 Akademik başarının ölçütleri

22:30 Başarıda sosyal çevrenin rolü

25:15 Başarıda zeka faktörü

32:30 Çoklu zeka nedir?

47:00 "Zeki ama çalışmıyor" ifadesini kullanmak doğru mu?

52:00 İş hayatında başarı

01:05:00 Başarı ve mutluluk ilişkisi

01:08:00 Hayat başarısı nedir?

01:14:00 Başarılı insanların kişilik özellikleri

01:27:00 Başarı sağlamak için destek almak şart mı?

01:34:00 Başarı unsuru olarak hazzı ertelemek