Medya Okuryazarlığı ve Dijitalleşme | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz ile ilk çağlardan bu yana teknolojik gelişmeler ve sonuçları konuşuldu.

İletişim kavramı nasıl tanımlanır? İletişimin nasıl bir etki gücü var? İlk çağlardan bu yana teknolojik gelişmeler ve sonuçları nelerdir? Dijitalleşmenin olumsuz sonuçları nelerdir? Medya okuryazarlığı nedir, nasıl tanımlanır?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 30. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Doç. Dr. Hediyetullah Aydeniz oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Medya okuryazarlığı ve dijitalleşme

05:00 İletişim kavramı nasıl tanımlanır?

11:00 İletişimin nasıl bir etki gücü var?

13:00 Veri, bilgi, enformasyon ve malumat

23:00 İlk çağlardan bu yana teknolojik gelişmeler ve sonuçları

28:00 Dijital yerli ve dijital göçmen

47:00 Dijitalleşmenin olumsuz sonuçları

01:02:00 Medya okuryazarlığı nedir, nasıl tanımlanır?

01:28:00 Dijitalleşme ve Yeni Medya