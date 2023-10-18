Hayata Dokunan Hikayeler | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Şair ve Yazar Alim Kahraman ile hafıza ve hayalin öykü yazmadaki rolü konuşuldu.
"Yazmak" insan hayatında nasıl bir anlam taşıyor? Yazmanın iyileştirici gücü nasıl olur? Yazar kendi deneyimlerinden nasıl beslenir? Hafıza ve hayalin öykü yazmadaki rolü nedir? Yazmanın bir tekniği, bir yolu var mıdır?
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 22. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Şair ve Yazar Alim Kahraman oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:30 Hayata Dokunan Hikayeler
09:00 "Yazmak" insan hayatında nasıl bir anlam taşıyor?
16:00 Yazmanın iyileştirici gücü
32:00 Hayata dokunan hikayeler
35:00 Yazar kendi deneyimlerinden nasıl beslenir?
01:04:00 Hafıza ve hayalin öykü yazmadaki rolü
01:10:00 Yazmanın bir tekniği, bir yolu var mıdır?
01:32:00 Coğrafyanın ne kadarı kaderimiz?