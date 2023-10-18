Hayata Dokunan Hikayeler | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Şair ve Yazar Alim Kahraman ile hafıza ve hayalin öykü yazmadaki rolü konuşuldu.

"Yazmak" insan hayatında nasıl bir anlam taşıyor? Yazmanın iyileştirici gücü nasıl olur? Yazar kendi deneyimlerinden nasıl beslenir? Hafıza ve hayalin öykü yazmadaki rolü nedir? Yazmanın bir tekniği, bir yolu var mıdır?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 22. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Şair ve Yazar Alim Kahraman oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:30 Hayata Dokunan Hikayeler

09:00 "Yazmak" insan hayatında nasıl bir anlam taşıyor?

16:00 Yazmanın iyileştirici gücü

32:00 Hayata dokunan hikayeler

35:00 Yazar kendi deneyimlerinden nasıl beslenir?

01:04:00 Hafıza ve hayalin öykü yazmadaki rolü

01:10:00 Yazmanın bir tekniği, bir yolu var mıdır?

01:32:00 Coğrafyanın ne kadarı kaderimiz?