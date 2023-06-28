Sanatın Hayatımızdaki İşlevi | Hayata Dokunmak

Bu bölüme Yönetmen Muhammet Erkam Bülbül konuk oldu.

Sanatın hayatımızdaki işlevi nedir? Sanatsal faaliyetin kökeni nedir? Sinemanın ortaya çıkış serüveni nasıl başladı? Sinema ve tüketim kültürü arasındaki nasıl bir ilişki vardır? Sinemanın toplumların değişimine nasıl katkıda bulundu? Sinema insan ruhunu nasıl arındırır? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 15. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Yönetmen Muhammet Erkam Bülbül oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

01:30 Sanatın hayatımızdaki işlevi nedir?

09:00 Sanatsal faaliyetin kökeni

16:30 Sinemanın ortaya çıkış serüveni

26:00 Sinema ve gerçeklik

34:00 Bir toplum mühendisliği aracı olarak "Sinema"

39:00 Sinema ve tüketim kültürü arasındaki ilişki

50:00 Sinemanın toplumların değişimine etkisi

01:13:00 Sinemada dini figürlerin kullanımı

01:19:00 Sinema ve din ilişkisi

01:26:00 "Gelecek Tasavvuru" İnşası Olarak Sinema

01:33:00 Sinema insan ruhunu nasıl arındırır?