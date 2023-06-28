Sanatın Hayatımızdaki İşlevi | Hayata Dokunmak
Bu bölüme Yönetmen Muhammet Erkam Bülbül konuk oldu.
Sanatın hayatımızdaki işlevi nedir? Sanatsal faaliyetin kökeni nedir? Sinemanın ortaya çıkış serüveni nasıl başladı? Sinema ve tüketim kültürü arasındaki nasıl bir ilişki vardır? Sinemanın toplumların değişimine nasıl katkıda bulundu? Sinema insan ruhunu nasıl arındırır? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 15. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Yönetmen Muhammet Erkam Bülbül oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
01:30 Sanatın hayatımızdaki işlevi nedir?
09:00 Sanatsal faaliyetin kökeni
16:30 Sinemanın ortaya çıkış serüveni
26:00 Sinema ve gerçeklik
34:00 Bir toplum mühendisliği aracı olarak "Sinema"
39:00 Sinema ve tüketim kültürü arasındaki ilişki
50:00 Sinemanın toplumların değişimine etkisi
01:13:00 Sinemada dini figürlerin kullanımı
01:19:00 Sinema ve din ilişkisi
01:26:00 "Gelecek Tasavvuru" İnşası Olarak Sinema
01:33:00 Sinema insan ruhunu nasıl arındırır?