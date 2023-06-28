Mutlu Olabilmek | Hayata Dokunmak

Bu bölüme İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt konuk oldu.

Mutluluğun formülü nedir? Mutlu olmak için ne yapmak gerekiyor? Mutluluk mefhumundan ne anlamalıyız? Nasıl mutlu olunur? Ünlü mütefekkirler mutluluğu nasıl tanımlamışlar? Haz ve mutluluk arasında ilişkinin mahiyeti nedir? Nasıl mutlu olabiliriz? Mutsuz olmamak için ne yapmalı? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 14. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Mutluluk mefhumundan ne anlamalıyız?

07:00 Ünlü mütefekkirler mutluluğu nasıl tanımlamışlar?

13:00 Haz ve mutluluk arasında ilişkinin mahiyeti

22:00 Nasıl mutlu olabiliriz?

26:00 Tüketim kültürü ve mutluluk ilişki

29:00 Modern toplumun imkansız misyonu: Mutluluk

42:00 Mutsuz olmamak için ne yapmalı?

59:00 Mutluluğu ne belirler?

01:08:00 Eğitim ile mutluluk arasındaki irtibat

01:25:00 Çalışma ve mutluluk arasında nasıl bir ilişki var?