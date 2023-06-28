VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Nasıl kitap okumalıyız? | Hayata Dokunmak 28 Haziran 2023 | 81. Bölüm
İnsanın Tekamül Sürecinde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak 22 Haziran 2023 | 80. Bölüm
Öğretmenliğin insan hayatına etkileri I Hayata Dokunmak 16 Haziran 2023 | 79. Bölüm
İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Aile Kurmak ve Aile Olmak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 76. Bölüm
Kendi Hikayemizi Yazmak | Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 69. Bölüm
İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat I Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 | 68. Bölüm
İlahi Bir Lütuf: Manevi Kalp | Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 | 67. Bölüm
Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Afet Sonrası İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Çocuklarda Dini Gelişim I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Arketipler ve İlahi Kaynakları I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Psikososyal açıdan afet ve sonrası I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Hayatı Zarafetle Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Hayatın Özü: Sevgi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Modern Hayat ve Din I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Sanat, Sinema ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Hz. Mevlana'yı Anlamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Kişinin Kendisiyle İletişimi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Amaçlı Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 51. Bölüm
İnanmak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Okumanın Önemi ve İşlevi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Mutlu Olabilmek | Hayata Dokunmak 30 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Sanatın Hayatımızdaki İşlevi | Hayata Dokunmak 30 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Maneviyatı Güçlü İnsanların Özellikleri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
İnsanın Dünyadaki Yolculuğu | Hayata Dokunmak 29 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
İnsan Yetiştirme I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Sosyal Medya Etkileri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Kendini Tanıma I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
İletişim ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Dostluk ve Kardeşlik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
İnsanın Dört Zindanı I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Bireyselleşme ve Bireycilik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
İnsanın Anlam Arayışı I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Orta Çağ I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Kendi İçimize Yolculuk I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Mutlu Olabilmek | Hayata Dokunmak

Bu bölüme İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt konuk oldu.

Mutluluğun formülü nedir? Mutlu olmak için ne yapmak gerekiyor? Mutluluk mefhumundan ne anlamalıyız? Nasıl mutlu olunur? Ünlü mütefekkirler mutluluğu nasıl tanımlamışlar? Haz ve mutluluk arasında ilişkinin mahiyeti nedir? Nasıl mutlu olabiliriz? Mutsuz olmamak için ne yapmalı? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 14. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Mutluluk mefhumundan ne anlamalıyız?

07:00 Ünlü mütefekkirler mutluluğu nasıl tanımlamışlar?

13:00 Haz ve mutluluk arasında ilişkinin mahiyeti

22:00 Nasıl mutlu olabiliriz?

26:00 Tüketim kültürü ve mutluluk ilişki

29:00 Modern toplumun imkansız misyonu: Mutluluk

42:00 Mutsuz olmamak için ne yapmalı?

59:00 Mutluluğu ne belirler?

01:08:00 Eğitim ile mutluluk arasındaki irtibat

01:25:00 Çalışma ve mutluluk arasında nasıl bir ilişki var?

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