Türkiye'de Sinema ve Toplum | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Dr. Mesut Bostan ve Eğitimci Ayşe Karaköse ile Yeşilçam filmlerinin toplumsal yaşama etkisi konuşuldu.
Hayata Dokunmak programına bu hafta Dr. Mesut Bostan ve Eğitimci Ayşe Karaköse konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programı sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Türkiye'de Sinema ve Toplum
10:25 Yeşilçam Sineması Nereden Beslendi?
13:05 Yeşilçam Filmlerinde "Popülizm"
25:00 Yeşilçam Filmlerinin Toplumsal Yaşama Etkisi
27:00 Türk Sineması'nda İdeoloji ve Siyaset
36:00 Yeşilçam Filmleri Toplumsal Hayayı Nasıl Etkiledi?
53:30 Yeşilçam Filmlerinde Kadın Erkek İlişkileri
55:00 Yeşilçam'da Tasvir Edilen Geleneksel Türk Aile Yapısı
01:01:40 Türk Sinemasında Değişen Aile Yapısı
01:03:30 Türk Sinemasında Göç Nasıl İşlendi?