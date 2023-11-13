Türkiye'de Sinema ve Toplum | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Dr. Mesut Bostan ve Eğitimci Ayşe Karaköse ile Yeşilçam filmlerinin toplumsal yaşama etkisi konuşuldu.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Dr. Mesut Bostan ve Eğitimci Ayşe Karaköse konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programı sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Türkiye'de Sinema ve Toplum

10:25 Yeşilçam Sineması Nereden Beslendi?

13:05 Yeşilçam Filmlerinde "Popülizm"

25:00 Yeşilçam Filmlerinin Toplumsal Yaşama Etkisi

27:00 Türk Sineması'nda İdeoloji ve Siyaset

36:00 Yeşilçam Filmleri Toplumsal Hayayı Nasıl Etkiledi?

53:30 Yeşilçam Filmlerinde Kadın Erkek İlişkileri

55:00 Yeşilçam'da Tasvir Edilen Geleneksel Türk Aile Yapısı

01:01:40 Türk Sinemasında Değişen Aile Yapısı

01:03:30 Türk Sinemasında Göç Nasıl İşlendi?