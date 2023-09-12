Bir Başarı Öyküsü | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Şair ve Yazar Nurullah Genç ile hedef, hayal, arzu, plan ve eylem arasındaki ilişkinin başarıya etkisi konuşuldu.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Şair / Yazar Nurullah Genç konuk oldu. Programda başarı hakkında birçok önemli detaya değinen Nurullah Genç, başarılı olmak ile hakkımızda hayırlı olan farklı olabileceğinin üzerinde durdu. Başarının bağlı bulunduğu iç ve dış faktörlerinin altını çizen Nurullah Genç, disiplinli çalışmanın başarının anahtarı olduğuna dikkat çekti.

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programı sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Başarı kendi belirlediğimiz hedefin gerçekleşmesi midir?

08:00 Başarı ile muvaffakiyet aynı şeyler mi?

14:45 Bir başarı öyküsü nasıl yazılır?

19:45 Başarılı olunan ile hakkımızda hayırlı olan aynı şey midir?

27:00 Başarılı olmak içsel ve dışsal olarak hangi faktörlere bağlı?

39:00 Hedef, hayal, arzu, plan ve eylem arasında nasıl bir ilişki var?

43:00 Başarı ile disiplinli çalışmak arasındaki bağlantı?

48:00 Başarının sabır ve istikrarla sürdürülmesi

50:00 Başarılı olmak ile sorumluluk bilinci arasında nasıl bir ilişki var?

01:01:00 Çalışmadan başarılı olmak gerçekten mümkün mü?

01:04:00 Başarılı olmak için her yolu mübah görmek anlayışı ne kaybettirir?

01:09:00 Başarıyla ilişkili kavramlar

01:13:00 Başarı sonrası ortaya çıkacak hallerle nasıl baş edilebilir?

01:23:00 Başarı, kişinin sevdiği işi yapmakla mı ilgili?

01:32:00 Başarı odaklı yaşamak insanın ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler mi?

01:39:00 "Beni yakışına" şiiri