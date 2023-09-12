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Bir Başarı Öyküsü | Hayata Dokunmak 12 Eylül 2023 83. Bölüm
Bir İletişim Aracı Olarak Müzik I Hayata Dokunmak 06 Eylül 2023 82. Bölüm
Nasıl kitap okumalıyız? | Hayata Dokunmak 28 Haziran 2023 81. Bölüm
İnsanın Tekamül Sürecinde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak 22 Haziran 2023 80. Bölüm
Öğretmenliğin insan hayatına etkileri I Hayata Dokunmak 16 Haziran 2023 79. Bölüm
İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 78. Bölüm
Aile Kurmak ve Aile Olmak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 76. Bölüm
Kendi Hikayemizi Yazmak | Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 69. Bölüm
İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat I Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 68. Bölüm
İlahi Bir Lütuf: Manevi Kalp | Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 67. Bölüm
Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 66. Bölüm
Afet Sonrası İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 65. Bölüm
Çocuklarda Dini Gelişim I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 64. Bölüm
Arketipler ve İlahi Kaynakları I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 63. Bölüm
Psikososyal açıdan afet ve sonrası I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 61. Bölüm
Hayatı Zarafetle Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 60. Bölüm
Hayatın Özü: Sevgi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 59. Bölüm
Modern Hayat ve Din I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 58. Bölüm
Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 57. Bölüm
Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 56. Bölüm
Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 55. Bölüm
Sanat, Sinema ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 54. Bölüm
Hz. Mevlana'yı Anlamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 53. Bölüm
Kişinin Kendisiyle İletişimi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 52. Bölüm
Amaçlı Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 51. Bölüm
İnanmak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 18. Bölüm
Okumanın Önemi ve İşlevi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 17. Bölüm
Sanatın Hayatımızdaki İşlevi | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 15. Bölüm
Mutlu Olabilmek | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 14. Bölüm
Maneviyatı Güçlü İnsanların Özellikleri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 13. Bölüm
İnsanın Dünyadaki Yolculuğu | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 12. Bölüm
Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 11. Bölüm
İnsan Yetiştirme I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 10. Bölüm
Sosyal Medya Etkileri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 9. Bölüm
Kendini Tanıma I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 8. Bölüm
İletişim ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 7. Bölüm
Dostluk ve Kardeşlik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 6. Bölüm
İnsanın Dört Zindanı I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 5. Bölüm
Bireyselleşme ve Bireycilik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 4. Bölüm
İnsanın Anlam Arayışı I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 3. Bölüm
Orta Çağ I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 2. Bölüm
Kendi İçimize Yolculuk I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Bir Başarı Öyküsü | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Şair ve Yazar Nurullah Genç ile hedef, hayal, arzu, plan ve eylem arasındaki ilişkinin başarıya etkisi konuşuldu.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Şair / Yazar Nurullah Genç konuk oldu. Programda başarı hakkında birçok önemli detaya değinen Nurullah Genç, başarılı olmak ile hakkımızda hayırlı olan farklı olabileceğinin üzerinde durdu. Başarının bağlı bulunduğu iç ve dış faktörlerinin altını çizen Nurullah Genç, disiplinli çalışmanın başarının anahtarı olduğuna dikkat çekti.

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programı sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Başarı kendi belirlediğimiz hedefin gerçekleşmesi midir?

08:00 Başarı ile muvaffakiyet aynı şeyler mi?

14:45 Bir başarı öyküsü nasıl yazılır?

19:45 Başarılı olunan ile hakkımızda hayırlı olan aynı şey midir?

27:00 Başarılı olmak içsel ve dışsal olarak hangi faktörlere bağlı?

39:00 Hedef, hayal, arzu, plan ve eylem arasında nasıl bir ilişki var?

43:00 Başarı ile disiplinli çalışmak arasındaki bağlantı?

48:00 Başarının sabır ve istikrarla sürdürülmesi

50:00 Başarılı olmak ile sorumluluk bilinci arasında nasıl bir ilişki var?

01:01:00 Çalışmadan başarılı olmak gerçekten mümkün mü?

01:04:00 Başarılı olmak için her yolu mübah görmek anlayışı ne kaybettirir?

01:09:00 Başarıyla ilişkili kavramlar

01:13:00 Başarı sonrası ortaya çıkacak hallerle nasıl baş edilebilir?

01:23:00 Başarı, kişinin sevdiği işi yapmakla mı ilgili?

01:32:00 Başarı odaklı yaşamak insanın ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler mi?

01:39:00 "Beni yakışına" şiiri

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