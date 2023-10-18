Kadın, Aile ve Toplum | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Prof. Dr. Alev Erkilet ile kadınlık ve erkeklik kavramları konuşuldu.

Kadın ve kadınlık kavramlarındaki değişim ve dönüşümler nelerdir? Erkek ve erkeklik kavramlarındaki değişim ve dönüşümler nelerdir? Günümüzde kadın olmak daha mı zor? Aile kadından neler bekliyor? Annelik kavramında nasıl bir dönüşüm yaşandı? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 24. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Alev Erkilet oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Kadın, aile ve toplum

05:00 Kadın ve Kadınlık kavramlarındaki değişim ve dönüşümler

09:00 Erkek ve Erkeklik kavramlarındaki değişim ve dönüşümler

12:30 Kadın, aile ve toplum

16:00 Günümüzde kadın olmak daha mı zor?

23:30 "Aile" kadından neler bekliyor?

31:00 Aile olmak ve aile kalmak bağlamında kadının rolü nedir?

37:00 Kadın kavramına yüklenen anlamlar

40:00 Aile tanımı, aile modeli ve aile ilişkileri

52:00 "Cinsiyetin toplumsal üretimi" tezi nedir?

01:03:00 Annelik kavramındaki dönüşüm

01:15:00 Kadının eğitimi ve toplumdaki rolü

01:22:00 Kadının bağlılığı ve bağımlılığı

01:24:00 Güçlü kadın kimdir?

01:31:00 "Kadın" bir sorunun nesnesi mi?