Kadın, Aile ve Toplum | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Prof. Dr. Alev Erkilet ile kadınlık ve erkeklik kavramları konuşuldu.
Kadın ve kadınlık kavramlarındaki değişim ve dönüşümler nelerdir? Erkek ve erkeklik kavramlarındaki değişim ve dönüşümler nelerdir? Günümüzde kadın olmak daha mı zor? Aile kadından neler bekliyor? Annelik kavramında nasıl bir dönüşüm yaşandı? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 24. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Alev Erkilet oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Kadın, aile ve toplum
05:00 Kadın ve Kadınlık kavramlarındaki değişim ve dönüşümler
09:00 Erkek ve Erkeklik kavramlarındaki değişim ve dönüşümler
12:30 Kadın, aile ve toplum
16:00 Günümüzde kadın olmak daha mı zor?
23:30 "Aile" kadından neler bekliyor?
31:00 Aile olmak ve aile kalmak bağlamında kadının rolü nedir?
37:00 Kadın kavramına yüklenen anlamlar
40:00 Aile tanımı, aile modeli ve aile ilişkileri
52:00 "Cinsiyetin toplumsal üretimi" tezi nedir?
01:03:00 Annelik kavramındaki dönüşüm
01:15:00 Kadının eğitimi ve toplumdaki rolü
01:22:00 Kadının bağlılığı ve bağımlılığı
01:24:00 Güçlü kadın kimdir?
01:31:00 "Kadın" bir sorunun nesnesi mi?