Osmanlı'dan Günümüze Tekke Kültürü | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Sanatçı Ahmet Özhan tekkelerin dini hayatımıza etkisi konuşuldu.
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 45. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Sanatçı Ahmet Özhan oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
07:00 Osmanlı'dan Günümüze Tekke Kültürü
20:00 Tekkelerin dini hayatımıza etkisi
33:00 Tekkelerin ilmi ve fikri hayatımıza etkisi
48:00 Ahlak eğitiminde tasavvufun yeri
58:00 Tekke terbiyesinde temel ilke: İncitmemek ve İncinmemek
01:12:00 Gönül Dünyamıza Açılan Kapı: İrfan Meclisi Tekke
01:14:00 Dervişin gayrimüslimlerle ilişkisi nasıl olur?
01:28:00 Tekke kültürünün tüketim kültürüne yaklaşımı