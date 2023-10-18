Mutlak İyi ve Mutlak Güzele Götüren Hayat | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Prof. Dr. Can Habip Türker ile İslam felsefesindeki güzel ve iyi tasavvurunun Batı'ya etkisi konuşuldu.

Kişiden kişiye değişmeyen iyi ve güzel var mı? Klasik düşüncede iyi ve güzel nasıl tanımlanır? Mutlak iyi ve mutlak güzel kavramlarından ne anlamalıyız? Etik ve estetik anlayışlarındaki farklılaşmanın sebepleri nelerdir? İslam felsefesindeki güzel ve iyi tasavvurunun Batı'ya etkisi nedir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 40. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Can Habip Türker oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Mutlak iyi ve mutlak güzele götüren hayat

08:30 Kişiden kişiye değişmeyen iyi ve güzel var mı?

19:30 Klasik düşüncede iyi ve güzel nasıl tanımlanır?

23:25 Mutlak iyi ve mutlak güzel kavramlarından ne anlamalıyız?

53:20 Etik ve estetik anlayışlarındaki farklılaşmanın sebepleri

01:13:00 Kur'an'da iyilik ve güzellik kavramları

01:20:00 İslam felsefesindeki güzel ve iyi tasavvurunun Batı'ya etkisi