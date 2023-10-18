Ramazan'da İbadet Psikolojisi | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Prof. Dr. İbrahim Gürses ile insanın kulluk etme bilinci konuşuldu.

Ramazan ayında ibadet psikolojisi nasıl olur? Kulun ibadet etme ihtiyacı nasıldır? İnanç ve değer açısından insan psikolojisi Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 67. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. İbrahim Gürses oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

05:00 Ramazan'da ibadet psikolojisi

30:00 İnsanın kulluk etme bilinci

37:00 İbadetlerin temel amacı nedir?

01:09:00 Kulun ibadet etme ihtiyacı

01:14:00 İnanç ve değer açısından insan psikolojisi