Psikoloji ve Din İlişkisi | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Prof. Dr. Ali Ayten ile psikoloji ve din ilişkisi konuşuldu

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" yeni bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Ali Ayten oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Psikoloji ve din ilişkisi

04:00 Ruhsal yönden bir iyilik hali nasıl mümkün olur?

08:30 Normal ve anormali nasıl tanımlarız?

15:00 Kültüre duyarlı psikoloji neden gerekli, nasıl bir önem taşıyor?

28:00 Mizacımız dini algılama ve yorumlama biçimimize nasıl yansıyor?

31:30 Sosyal hayatımızda "Manevi Narsisizm" nasıl ortaya çıkıyor?

54:00 Dindarlık ve kaygı/anksiyete arasında nasıl bir ilişki var?

56:30 Dini inancın hayattaki zorluklarla başa çıkmaktaki etkisi

01:06:00 Dindarlık ve ruhsal dayanıklılık arasında nasıl bir ilişki var?

01:15:00 Tedbir, teslimiyet ve tevekkül arasındaki sınırları nasıl anlamalıyız?

01:25:00 Dindarlık kişinin kendisiyle ilişkisini nasıl etkiler?