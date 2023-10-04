Sabrın ve Şükrün Eşliğinde Tefekkür | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Dr. Abdulhakim Beki ve Doç. Dr. Eşref Altaş ile Sabır ve şükrün eşliğinde tefekkür konuşuldu

Sabrı ve şükrü nasıl anlamak gerekir? Tefekkür nasıl tanımlanır? Tefekkürün bir yöntemi var mıdır? Tefekkürün belli bir nesnesi var mı? Tefekkürün toplum ve tarihteki tezahürleri nelerdir? Tefekkür insanı sabır ve şükre ulaştırır mı?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 19. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Dr. Abdulhakim Beki ve Doç. Dr. Eşref Altaş oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Sabır ve şükrün eşliğinde tefekkür

04:00 Sabrı ve şükrü nasıl anlamak gerekir?

31:00 Tefekkür nasıl tanımlanır?

36:00 Tefekkürün bir yöntemi var mıdır?

45:00 Tefekkürün belli bir nesnesi var mı?

01:00:00 Tefekkürün toplum ve tarihteki tezahürleri nelerdir?

01:06:00 Sabır, şükür ve tefekkürün eylemlerimize yansıması nasıl olur?

01:12:00 Tefekkür insanı sabır ve şükre ulaştırır mı?

01:22:00 Tefekkür insanı sabır ve şükre ulaştırır mı?

01:30:00 Sabır ve şükrün eşliğinde tefekkür

01:36:00 "Kalbin Düşünce Merkezi Olması" nasıl izah edilmelidir?

01:41:00 Tefekküre engel durumlar var mı?