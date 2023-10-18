Depremin Bireysel ve Toplumsal Yansıması | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Dr. Necdet Subaşı ile depremin bireysel ve toplumsal yansıması konuşuldu.
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 62. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Dr. Necdet Subaşı oldu.
00:00 Hayata dokunmak
01:30 Depremin bireysel ve toplumsal yansıması
06:00 Deprem bölgesinde nasıl bir süreç yaşanıyor?
16:00 Yaralarımızı nasıl sarabiliriz?
28:00 Depremden sonra sosyolojik olarak neler değişecek?
35:00 Yas tutanın öfkesi karşısında neler yapılmalı?
38:00 Doğal afetlerin yıkıcı ve yakıcı etkisi
44:00 Zor zamanlarda toplumsal dayanışma nasıl olmalı?
47:00 Büyük afet süreçlerinde toplumsal bilinç
53:30 Türk toplumunda seferberlik ruhu
01:30:00 Doğal afetlere dini ve bilimsel bakış açısı