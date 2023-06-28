Nasıl kitap okumalıyız? | Hayata Dokunmak

Hayata Dokunmak programına bu hafta Tarihçi / Yazar Dursun Gürlek konuk oldu.

Okumak bir alışkanlık mı? Okuma sevgisi nasıl kazanılır? Okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Nasıl kitap okumalıyız? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" yeni bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Tarihçi / Yazar Dursun Gürlek oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Kitap medeniyeti ne demektir?

17:00 Okumak bir anlama çabası bir yolculuk mu?

34:00 Dil, bir medeniyet için neden önemli?

45:00 Okuma sevgisini nasıl geliştirmek mümkün?

54:00 Okumak neden önemli?

01:06:00 Kültürün nabzı nerelerde atar?

01:18:00 Kitap, kütüphane ve okuma kültürü

01:30:00 Mütercimlik bilgi açısından neden önemli?