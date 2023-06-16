Öğretmenliğin insan hayatına etkileri I Hayata Dokunmak
Hayata Dokunmak programına bu hafta Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu.
Öğretmen öğrencinin hayatına nasıl dokunur? Birey ve toplum gelişiminde öğretmenin rolü nedir? Gönüle girmenin önemi nedir, öğretmen gönüle nasıl girer? Öğrenciyi öğretmenden hangi davranışlar uzaklaştırır? Öğrencinin hayatında sınıf ve okul ortamının yeri nedir? Hayata Dokunmak programına bu hafta Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programında "Öğretmenliğin Önemi" konuşuldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Öğretmenliğin insan hayatına ve şahsiyetine etkileri
08:30 Öğretmen öğrencinin hayatına nasıl dokunur?
13:45 Birey ve toplum gelişiminde öğretmenin rolü
17:55 Öğretmen nasıl yetişir, kimler yetişir?
21:45 Vehbi Vakkasoğlu'nun "Sandal Hoca" kitabı
27:15 Gönüle girmenin önemi nedir, öğretmen gönüle nasıl girer?
33:00 Öğretmen nasıl umut olur?
37:00 Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bir dönemde öğretmenlerin rolü
45:00 Öğretmenliğin vazgeçilmez olan işlevleri nelerdir?
47:15 Öğretmen kendini nasıl geliştirir?
55:15 Öğretmen nelere sabreder, nasıl sabreder?
01:03:00 Öğretmenliğin zorlukları nelerdir?
01:21:00 Öğrenciyi öğretmenden hangi davranışlar uzaklaştırır?
01:28:00 Etkili öğretmen nasıl olunur?
01:34:00 Öğrencinin hayatında sınıf ve okul ortamının yeri nedir?
01:36:30 İdeal öğretmen nasıl olmalı?
02:00 Öğretmenliğin insan hayatına ve şahsiyetine etkileri
08:30 Öğretmen öğrencinin hayatına nasıl dokunur?
13:45 Birey ve toplum gelişiminde öğretmenin rolü
17:55 Öğretmen nasıl yetişir, kimler yetişir?
21:45 Vehbi Vakkasoğlu'nun "Sandal Hoca" kitabı
27:15 Gönüle girmenin önemi nedir, öğretmen gönüle nasıl girer?
33:00 Öğretmen nasıl umut olur?
37:00 Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bir dönemde öğretmenlerin rolü
45:00 Öğretmenliğin vazgeçilmez olan işlevleri nelerdir?
47:15 Öğretmen kendini nasıl geliştirir?
55:15 Öğretmen nelere sabreder, nasıl sabreder?
01:03:00 Öğretmenliğin zorlukları nelerdir?
01:21:00 Öğrenciyi öğretmenden hangi davranışlar uzaklaştırır?
01:28:00 Etkili öğretmen nasıl olunur?
01:34:00 Öğrencinin hayatında sınıf ve okul ortamının yeri nedir?
01:36:30 İdeal öğretmen nasıl olmalı?