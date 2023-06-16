Öğretmenliğin insan hayatına etkileri I Hayata Dokunmak

Hayata Dokunmak programına bu hafta Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu.

Öğretmen öğrencinin hayatına nasıl dokunur? Birey ve toplum gelişiminde öğretmenin rolü nedir? Gönüle girmenin önemi nedir, öğretmen gönüle nasıl girer? Öğrenciyi öğretmenden hangi davranışlar uzaklaştırır? Öğrencinin hayatında sınıf ve okul ortamının yeri nedir? Hayata Dokunmak programına bu hafta Eğitimci - Yazar Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Hayata Dokunmak programında "Öğretmenliğin Önemi" konuşuldu.