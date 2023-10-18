Öz Nezaket, Ortak İnsanlık Hali ve Bilinçli Farkındalık | Hayata Dokunmak

VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Mutluluğu nasıl tanımlayabiliriz? - Hayata Dokunmak 18 Ekim 2023 87. Bölüm
Kadınların Dilinden Dündökümü | Hayata Dokunmak 11 Ekim 2023 86. Bölüm
Psikoloji ve Din İlişkisi | Hayata Dokunmak 04 Ekim 2023 85. Bölüm
Hz. Peygamber'in günlük hayatı - Hayata Dokunmak 26 Eylül 2023 84. Bölüm
Bir Başarı Öyküsü | Hayata Dokunmak 12 Eylül 2023 83. Bölüm
Bir İletişim Aracı Olarak Müzik I Hayata Dokunmak 06 Eylül 2023 82. Bölüm
Nasıl kitap okumalıyız? | Hayata Dokunmak 28 Haziran 2023 81. Bölüm
İnsanın Tekamül Sürecinde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak 22 Haziran 2023 80. Bölüm
Öğretmenliğin insan hayatına etkileri I Hayata Dokunmak 16 Haziran 2023 79. Bölüm
İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 78. Bölüm
Aile Kurmak ve Aile Olmak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 76. Bölüm
Kendi Hikayemizi Yazmak | Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 69. Bölüm
İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat I Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 68. Bölüm
İlahi Bir Lütuf: Manevi Kalp | Hayata Dokunmak 21 Mayıs 2023 67. Bölüm
Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 66. Bölüm
Afet Sonrası İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 65. Bölüm
Çocuklarda Dini Gelişim I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 64. Bölüm
Arketipler ve İlahi Kaynakları I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 63. Bölüm
Psikososyal açıdan afet ve sonrası I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 61. Bölüm
Hayatı Zarafetle Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 60. Bölüm
Hayatın Özü: Sevgi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 59. Bölüm
Modern Hayat ve Din I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 58. Bölüm
Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 57. Bölüm
Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 56. Bölüm
Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 55. Bölüm
Sanat, Sinema ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 54. Bölüm
Hz. Mevlana'yı Anlamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 53. Bölüm
Kişinin Kendisiyle İletişimi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 52. Bölüm
Amaçlı Yaşamak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 51. Bölüm
Medya Okuryazarlığı ve Dijitalleşme | Hayata Dokunmak 20 Ekim 2023 30. Bölüm
Musiki ve Tefekkür | Hayata Dokunmak 20 Ekim 2023 29. Bölüm
Kendilik Kavramı ve İçsel Huzur | Hayata Dokunmak 20 Ekim 2023 28. Bölüm
Sosyal Davranış Kuralları | Hayata Dokunmak 20 Ekim 2023 27. Bölüm
Öz Nezaket, Ortak İnsanlık Hali ve Bilinçli Farkındalık | Hayata Dokunmak 20 Ekim 2023 26. Bölüm
İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşünce | Hayata Dokunmak 20 Ekim 2023 25. Bölüm
Kadın, Aile ve Toplum | Hayata Dokunmak 19 Ekim 2023 24. Bölüm
Sanat ve Felsefe İlişkisi | Hayata Dokunmak 19 Ekim 2023 23. Bölüm
Hayata Dokunan Hikayeler | Hayata Dokunmak 19 Ekim 2023 22. Bölüm
Mutluluğa ve Başarıya Ulaşmak | Hayata Dokunmak 19 Ekim 2023 21. Bölüm
Ahlak Kavramı ve Nefis Hastalıkları | Hayata Dokunmak 09 Ekim 2023 20. Bölüm
Sabrın ve Şükrün Eşliğinde Tefekkür | Hayata Dokunmak 10 Ekim 2023 19. Bölüm
İnanmak I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 18. Bölüm
Okumanın Önemi ve İşlevi I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 17. Bölüm
Sanatın Hayatımızdaki İşlevi | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 15. Bölüm
Mutlu Olabilmek | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 14. Bölüm
Maneviyatı Güçlü İnsanların Özellikleri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 13. Bölüm
İnsanın Dünyadaki Yolculuğu | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 12. Bölüm
Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 11. Bölüm
İnsan Yetiştirme I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 10. Bölüm
Sosyal Medya Etkileri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 9. Bölüm
Kendini Tanıma I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 8. Bölüm
İletişim ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 7. Bölüm
Dostluk ve Kardeşlik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 6. Bölüm
İnsanın Dört Zindanı I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 5. Bölüm
Bireyselleşme ve Bireycilik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 4. Bölüm
İnsanın Anlam Arayışı I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 3. Bölüm
Orta Çağ I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 2. Bölüm
Kendi İçimize Yolculuk I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Öz Nezaket, Ortak İnsanlık Hali ve Bilinçli Farkındalık | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Psikolog Dr. Nazlı Özburun ile öz şefkat konuşuldu.

Öz şefkat nedir, nasıl tanımlanır? Yargılayıcı iç seslerimiz nasıl oluşuyor? Yargılayıcı iç seslerimizin asıl işlevi nedir? İnsanın kendine merhamet etmesi nasıl mümkün olur? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 26. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Psikolog Dr. Nazlı Özburun oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Öz şefkat nedir, nasıl tanımlanır?

06:00 Kendine ve başkalarına karşı şefkat gösterme

11:00 Yargılayıcı iç seslerimiz nasıl oluşuyor?

19:00 Yargılayıcı iç seslerimizin asıl işlevi nedir?

27:00 Öz nezaket, ortak insanlık hali ve bilinçli farkındalık

38:00 İnsanın kendine merhamet etmesi nasıl mümkün olur?

42:00 İnsan neden acı çeker?

46:00 Acısız bir hayat mümkün mü?

01:10:00 Öz şefkat kendini şımartmaya yol açar mı?

01:13:00 Öz şefkat her zaman iyi hissetmek midir?

01:30:00 Çocuklarımıza öz şefkati nasıl öğretebiliriz?

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