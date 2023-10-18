Öz Nezaket, Ortak İnsanlık Hali ve Bilinçli Farkındalık | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Psikolog Dr. Nazlı Özburun ile öz şefkat konuşuldu.

Öz şefkat nedir, nasıl tanımlanır? Yargılayıcı iç seslerimiz nasıl oluşuyor? Yargılayıcı iç seslerimizin asıl işlevi nedir? İnsanın kendine merhamet etmesi nasıl mümkün olur? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 26. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Psikolog Dr. Nazlı Özburun oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Öz şefkat nedir, nasıl tanımlanır?

06:00 Kendine ve başkalarına karşı şefkat gösterme

11:00 Yargılayıcı iç seslerimiz nasıl oluşuyor?

19:00 Yargılayıcı iç seslerimizin asıl işlevi nedir?

27:00 Öz nezaket, ortak insanlık hali ve bilinçli farkındalık

38:00 İnsanın kendine merhamet etmesi nasıl mümkün olur?

42:00 İnsan neden acı çeker?

46:00 Acısız bir hayat mümkün mü?

01:10:00 Öz şefkat kendini şımartmaya yol açar mı?

01:13:00 Öz şefkat her zaman iyi hissetmek midir?

01:30:00 Çocuklarımıza öz şefkati nasıl öğretebiliriz?