Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Sosyolog / Yazar Fatma Barbarasoğlu ile edebiyat ve psikoloji ilişkisi konuşuldu.
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" yeni bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Sosyolog / Yazar Fatma Barbarasoğlu oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
05:00 Edebiyat ve psikoloji ilişkisi
08:30 Edebiyatın insan psikolojisi üzerinde nasıl bir etkisi var?
14:15 Edebiyatta karakter analizi nasıl yapılır?
17:15 Fatma Barbarasoğlu'nun yazma serüveni
25:15 Psikoloji edebiyatı nasıl etkilemiştir?
44:00 Edebiyat, empati yeteneğini geliştirir mi?
50:30 Edebiyat ve psikoloji etkisi
53:00 Edebiyat insanın kendini keşfetmesine nasıl yardımcı olur?
59:00 Edebiyat, inanç ve düşünce sistemini etkiler mi?
01:25:00 Fatma Barbarasoğlu'nun "Müjgan: İmkansıza Komşu" Kitabı