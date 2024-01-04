Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Sosyolog / Yazar Fatma Barbarasoğlu ile edebiyat ve psikoloji ilişkisi konuşuldu.

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" yeni bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Sosyolog / Yazar Fatma Barbarasoğlu oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

05:00 Edebiyat ve psikoloji ilişkisi

08:30 Edebiyatın insan psikolojisi üzerinde nasıl bir etkisi var?

14:15 Edebiyatta karakter analizi nasıl yapılır?

17:15 Fatma Barbarasoğlu'nun yazma serüveni

25:15 Psikoloji edebiyatı nasıl etkilemiştir?

44:00 Edebiyat, empati yeteneğini geliştirir mi?

50:30 Edebiyat ve psikoloji etkisi

53:00 Edebiyat insanın kendini keşfetmesine nasıl yardımcı olur?

59:00 Edebiyat, inanç ve düşünce sistemini etkiler mi?

01:25:00 Fatma Barbarasoğlu'nun "Müjgan: İmkansıza Komşu" Kitabı