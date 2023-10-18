Seyahatin Bize Kattıkları | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Prof. Dr. Nurettin Gemici ile Evliya Çelebi ve Seyahatname konuşuldu.

Seyahatnamelerin tarihi ne kadar eskiye dayanıyor? Gezi yazıları ile seyahatnameleri birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Seyahatnamelerin işlevi neydi? Evliya Çelebi'nin seyahate yönelmesi nasıl gerçekleşmiş? Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde kadınları nasıl anlatıyor? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 43. bölümüyle sizlerle..

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Nurettin Gemici oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Seyahatin bize kattıkları

04:00 Seyahat insana neler kazandırır?

15:00 Bir mü'min için seyahat nasıl bir anlam taşır?

31:00 Seyahatnamelerin tarihi ne kadar eskiye dayanıyor?

45:00 Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi

53:00 Gezi yazıları ile seyahatnameleri birbirinden ayıran özellikler

58:00 Seyahatnamelerin işlevi neydi?

01:11:00 Evliya Çelebi'nin seyahate yönelmesi nasıl gerçekleşmiş?

01:22:00 Seyahatname'nin oluşum şekli, kaynakları ve yapısı

01:28:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde kadınları nasıl anlatıyor?