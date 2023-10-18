Seyahatin Bize Kattıkları | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Prof. Dr. Nurettin Gemici ile Evliya Çelebi ve Seyahatname konuşuldu.
Seyahatnamelerin tarihi ne kadar eskiye dayanıyor? Gezi yazıları ile seyahatnameleri birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Seyahatnamelerin işlevi neydi? Evliya Çelebi'nin seyahate yönelmesi nasıl gerçekleşmiş? Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde kadınları nasıl anlatıyor? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 43. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Nurettin Gemici oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Seyahatin bize kattıkları
04:00 Seyahat insana neler kazandırır?
15:00 Bir mü'min için seyahat nasıl bir anlam taşır?
31:00 Seyahatnamelerin tarihi ne kadar eskiye dayanıyor?
45:00 Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi
53:00 Gezi yazıları ile seyahatnameleri birbirinden ayıran özellikler
58:00 Seyahatnamelerin işlevi neydi?
01:11:00 Evliya Çelebi'nin seyahate yönelmesi nasıl gerçekleşmiş?
01:22:00 Seyahatname'nin oluşum şekli, kaynakları ve yapısı
01:28:00 Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde kadınları nasıl anlatıyor?