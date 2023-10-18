Ruh Sağlığı ve Dini İnanç | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Prof. Dr. İbrahim Gürses ile Müslümanın ruh sağlığının önemi konuşuldu.

Bir mümin ruh sağlığını nasıl korur? Mümin kelimesinden ne anlamalıyız? İnanan kimsenin dünyaya yaklaşımı nasıl olmalı? Dünya mü'minin cenneti mi yoksa cehennemi mi? Mücadele etmek zorunda mıyız? Dini inancın ruh sağlığına etkisi nedir?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 38. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. İbrahim Gürses oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Bir mümin ruh sağlığını nasıl korur?

08:20 Mümin kelimesinden ne anlamalıyız?

15:00 Ruh sağlığı ve dini inanç

17:00 İnanan kimsenin dünyaya yaklaşımı nasıl olmalı?

21:00 Dünya Mü'minin cenneti mi yoksa cehennemi mi?

31:00 Mücadele etmek zorunda mıyız?

42:00 Dini inancın ruh sağlığına etkisi

49:00 Musibetlerin dilinden anlamak

54:00 Tek başına bir insan güçlü olabilir mi?

57:00 Acı ve kedere karşı aile desteğinin önemi

01:08:00 Sabrın sonu her zaman selamet midir?

01:22:00 Müslüman depresyona girer mi?

01:31:00 Din, Müslüman ve ruh sağlığı

01:34:00 "Olmuyorsa vardır bir hayır" sözünden ne anlamalıyız?

01:37:00 Kaderimizi sevebilir miyiz?