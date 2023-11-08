Marifet Kapısı Seyahat | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Doç. Dr. Mehmet Çelenk ile seyahatin insana kazandırdıkları konuşuldu.

Hayata Dokunmak programına bu hafta Uludağ Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelenk konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde Mehmet Çelenk ile "Marifet Kapısı Seyahat" konusu irdelendi.

00:00 Marifet Kapısı Seyahat

04:10 İnsanın kendinden yine kendine yaptığı bir yolculuk: Seyahat

14:50 Seyahat insana neler kazandırır?

31:00 Müslüman için seyahat nasıl özel bir anlam taşır?

36:00 İnsanların seyahat alışkanlıkları son birkaç yüzyıl içinde nasıl değişti?

42:00 Seyahat etmenin insanın ruh sağlığına nasıl etkileri var?

53:15 Seyahat edilen yerin coğrafi özellikleri psikolojimizi nasıl etkiler?

01:02:02 Eğlence ve kültürel seyahatler arasında nasıl farklar var?

01:19:33 Bir seyyah için seyahat nasıl bir ihtiyaç?

01:33:41 Bir seyyahın başına gelebilecek en zor durumlar nelerdir?