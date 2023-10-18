Kendilik Kavramı ve İçsel Huzur | Hayata Dokunmak

Bu bölümde Uzman Psikolog Cihad Kaya ile kendilik kavramı ve içsel huzurun önemi konuşuldu.

Sağlıklı bir "Kendilik" nasıl inşa edilir? Kendilik kavramı neden önemlidir? İçsel huzur ve kendilik arasında nasıl bir ilişki var? Sağlıklı bir ebeveynin temel sorumlulukları nelerdir? Travmaların üzerimizdeki etkileri nelerdir? Yetersizlik ve suçluluk duygusundan kurtulmanın yolları nelerdir?

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 28. bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu oldu.

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Sağlıklı bir "Kendilik" nasıl inşa edilir?

08:00 Kendilik kavramı neden önemlidir?

17:00 İçsel huzur ve kendilik arasında nasıl bir ilişki var?

30:00 Kendini bilen insan ve içsel huzur

34:00 Ebeveynle kurduğumuz ilişki ve kendilik inşası

39:00 Sağlıklı bir ebeveynin temel sorumlulukları

01:02:00 Travmaların üzerimizdeki etkileri

01:06:00 Kendini aramak nedir?

01:15:00 İnsan kendini keşfetmekte "geç" kalabilir mi?

01:22:00 Ebeveynlik bizi nasıl büyütür?

01:25:00 Yetersizlik ve suçluluk duygusundan kurtulmanın yolları