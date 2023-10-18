Mutluluğu nasıl tanımlayabiliriz? - Hayata Dokunmak
Mutsuz olmamak için acı çekmekten kaçmamız gerekiyor mu?
Hayata Dokunmak programına bu hafta Psikiyatrist/Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde sevgili Kemal Sayar ile "Mutluluk" konusu irdelendi.
01:10 Mutluluğu nasıl tanımlayabiliriz?
05:30 Mutluluğun Psikolojisi
09:16 Mutsuz olmamak için acı çekmekten kaçmamız gerekiyor mu?
37:28 Hangi insanlar daha mutludur?
39:30 Mutluluk hali genetik mi?
48:10 Çalışma ve mutluluk arasında nasıl bir ilişki var?
56:20 Dini bağlılık mutluluğu nasıl etkiliyor?