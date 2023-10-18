Mutluluğu nasıl tanımlayabiliriz? - Hayata Dokunmak

Mutsuz olmamak için acı çekmekten kaçmamız gerekiyor mu?

Hayata Dokunmak programına bu hafta Psikiyatrist/Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde sevgili Kemal Sayar ile "Mutluluk" konusu irdelendi.

01:10 Mutluluğu nasıl tanımlayabiliriz?

05:30 Mutluluğun Psikolojisi

09:16 Mutsuz olmamak için acı çekmekten kaçmamız gerekiyor mu?

37:28 Hangi insanlar daha mutludur?

39:30 Mutluluk hali genetik mi?

48:10 Çalışma ve mutluluk arasında nasıl bir ilişki var?

56:20 Dini bağlılık mutluluğu nasıl etkiliyor?