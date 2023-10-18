Klasik İslam Medeniyetinde Eğitim | Hayata Dokunmak
Bu bölümde Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç ile klasik İslam medeniyetinde eğitimin günümüze yansımaları konuşuldu.
İslam Medeniyetinde eğitimin teşekkül süreci nasıl gerçekleşti? İslam Medeniyetinde öne çıkan eğitim kurumları hangileridir? İslam'da eğitim anlayışının sabiteleri nelerdir? Nizamiye medreselerinin kuruluşu ve önemi nedir? Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğünde "Hayata Dokunmak" 35. bölümüyle sizlerle..
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç oldu.
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Klasik İslam Medeniyetinde Eğitim ve Günümüze Yansımaları
12:00 İslam Medeniyetinde eğitimin teşekkül süreci
18:00 İslam Medeniyetinde eğitim modelleri
22:00 İslam Medeniyetinde öne çıkan eğitim kurumları
26:00 Beytülhikme ve ilk çeviri faaliyetleri
41:00 İslam'da eğitim anlayışının sabiteleri nelerdir?
47:00 Nizamiye medreselerinin kuruluşu ve önemi
52:00 Osmanlı dışında kalan Müslüman coğrafyada klasik eğitim
01:07:00 Batılı eğitim ve eğitimde batılılaşma süreci
01:23:00 Klasik İslam Medeniyetinde Eğitim ve Günümüze Yansımaları
01:32:00 Yeni bir eğitim tasavvuru
01:36:00 Osmanlı'da eğitim nasıldı?