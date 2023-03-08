Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:13 Sabah namazından sonra tavaf namazı kılınır mı?

02:35 İhramdan çıkacak konuma gelen kimseyi ihramlı kişi tıraş edebilir mi?

03:39 Bağımlılıktan kurtulmak için edilen yemini tutmamanın hükmü nedir?

04:39 Bilmeden kıble yanlış olursa namazı kaza etmek gerekir mi?

08:45 Trafik kazasında aracın değer kaybının tahsil edilmesi helal midir?

10:20 Vadesiz dolar hesabında para tutmak caiz midir?

11:53 Annenin evlatlarına beddua etmesinin dinen hükmü nedir?

14:03 Şafii mezhebinde kaza orucu tutacaklar nasıl niyet getirmelidir?

17:02 Mezhep değişikliği hangi konularda yapılabilir?

22:00 Aktif öğrencilik yapmadan öğrenci akbili kullanmak caiz midir?

26:07 80 bin liram bir ay sonra 90 bin lira olacak, zekatı ne zaman vermeliyim?

27:34 Abdestsiz tesbih çekmede bir sakınca var mı?

29:10 Kendi yerime başkasına kredi çektirerek ev alsam günah olur mu?

33:00 Farz namazlardan sonra "Estağfurullah" demenin dayanağı nedir?

33:40 Çok sinirli biriyim, hangi zikri çeksem faydalı olur?

36:00 Ölen arkadaşımın adına başkalarından helallik istesem kabul olur mu?

37:25 Gittiği yerde kaç gün kalacağı belli olmayan kimse seferi olur mu?

38:25 Göz damlası orucu bozar mı?

38:48 Hacca gidecek durumu olan kimse önce umreye gidebilir mi?

41:00 Korkmuş bebeğin yüzüne is sürmenin dinen bir sakıncası var mı?

42:15 Sesli soru

47:40 Kiraya verilen dairenin zekatı nasıl verilir?

49:00 "Kabir-nur" namazı diye bir namaz var mıdır?