433. Bölüm | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Vadesiz dolar hesabında para tutmak caiz midir?

08 Mart 2023 | 12:15
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:13 Sabah namazından sonra tavaf namazı kılınır mı?
02:35 İhramdan çıkacak konuma gelen kimseyi ihramlı kişi tıraş edebilir mi?
03:39 Bağımlılıktan kurtulmak için edilen yemini tutmamanın hükmü nedir?
04:39 Bilmeden kıble yanlış olursa namazı kaza etmek gerekir mi?
08:45 Trafik kazasında aracın değer kaybının tahsil edilmesi helal midir?
10:20 Vadesiz dolar hesabında para tutmak caiz midir?
11:53 Annenin evlatlarına beddua etmesinin dinen hükmü nedir?
14:03 Şafii mezhebinde kaza orucu tutacaklar nasıl niyet getirmelidir?
17:02 Mezhep değişikliği hangi konularda yapılabilir?
22:00 Aktif öğrencilik yapmadan öğrenci akbili kullanmak caiz midir?
26:07 80 bin liram bir ay sonra 90 bin lira olacak, zekatı ne zaman vermeliyim?
27:34 Abdestsiz tesbih çekmede bir sakınca var mı?
29:10 Kendi yerime başkasına kredi çektirerek ev alsam günah olur mu?
33:00 Farz namazlardan sonra "Estağfurullah" demenin dayanağı nedir?
33:40 Çok sinirli biriyim, hangi zikri çeksem faydalı olur?
36:00 Ölen arkadaşımın adına başkalarından helallik istesem kabul olur mu?
37:25 Gittiği yerde kaç gün kalacağı belli olmayan kimse seferi olur mu?
38:25 Göz damlası orucu bozar mı?
38:48 Hacca gidecek durumu olan kimse önce umreye gidebilir mi?
41:00 Korkmuş bebeğin yüzüne is sürmenin dinen bir sakıncası var mı?
42:15 Sesli soru
47:40 Kiraya verilen dairenin zekatı nasıl verilir?
49:00 "Kabir-nur" namazı diye bir namaz var mıdır?

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