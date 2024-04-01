El Birliği Sistemleri Aracılığyla Ev Ve Araba Almak Caiz Mi?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

00:00 İslam'ın Işığında Günümzü Mesleleri

03:48 Bankalarda Gazze İçin Açılan Yardım Hesabına Fitre Verilebilir Mi?

05:25 İtikaf Nedir, İtikaf Nasıl Yapılır?

15:20 Orucu Bozup Sadece Kazayı Gerektiren Durumlar Nelerdir?

17:10 Vitamin İğnesi Orucu Bozar Mı?

18:02 Anestezi Orucu Bozar Mı?

18:35 Hastalık Nedeniyle Oruç Tutmayan Kişi Ne Yapmalı?

23:45 Şafi Mezhebinden Olan Eşler Abdest Konusunda Ne Yapmalı?

26:25 El Birliği Sistemleri Aracılığyla Ev Ve Araba Almak Caiz Mi?

28:35 İntihar Eden Kişinin Cenaze Namazı Kılınır Mı?

33:45 Banka Promosyonunu Kullanmak Caiz Mi?

41:35 Hastalık Nedeniyle Oruç Tutmayan Kişi Ne Yapmalı?

47:08 Sigaranın Haram Olmasının Sebebi Nedir?

47:20 Sünnete Uygun Sakal Nasıl Olmalı?

49:21 Teravih Namazında, Telefonla Veya Kur'an-ı Kerim'le Hocayı Takip Etmek Caiz Mi?

50:45 Vefat Eden Yakınlarımız İçin Ne Gibi Hayırlar Yapılabilir?