Kredi Kartı İle Yapılan Taksitli Alışverişlerde Komisyon Farkı Caiz Mi?

Yemin Kefareti Nasıl Yerine Getirilir?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hüseyin Taşdemir'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 16.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 Giriş

01:30 Kadir Gecesinin Önemi Ve Faziletleri Nelerdir?

09:00 Kadir Gecesi Nasıl İhya Edilmeli?

11:20 Sünnetlerin Yerine Kaza Namazı Kılınabilir Mi?

16:22 Kefaret Orucu Tutmak Geçmiş Oruç Borçlarının Tümünü Siler Mi?

19:02 Adak Kurbanının Bedeli Hayır Olarak Bağışlanabilir Mi?

20:20 Yemin Kefareti Nasıl Yerine Getirilir?

25:12 Tarlanın Zekatı Verilir Mi?

32:25 Nişan Sırasında Kıyılan Nikah, Nişanın Bozulmasıyla Sona Erer Mi?

38:30 Kredi Kartı İle Yapılan Taksitli Alışverişlerde Komisyon Farkı Caiz Mi?

41:30 Kadınlar Adetliyken Oruç Tutabilirler Mi?

48:21 Bir Kadın Borcu Bulunan Erkek Kardeşine Zekatını Verilir Mi?