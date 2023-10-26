Namaz kılarken çorap giymek gerekiyor mu?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

07:45 Şafi mezhebine göre gusül abdestine nasıl niyet edillir?

09:35 Bankalara otomatik ödeme talimatı vermek caiz mi?

12:30 Birine borcum var bankada altın hesabı ile biriktiriyorum caiz mi?

21:00 Namaz kılarken çorap giymek gerekiyor mu?

27:00 Anneden kalan evi baba kiraya verebilir mi?

34:00 Tövbesini bozan ve o işi yapmayacağına yemin eden kişi ne yapmalı?

38:00 Kredi borcu zekat ile ödenir mi?