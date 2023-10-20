Devletten Vakıf Arsaları Alıp Ev Yapmak Caiz Mi? I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Kaza Orucu Tutan Bir Kişi Ne Zaman Niyet Etmeli? İş Yerimden Ayrıldıktan Sonra İkramiye Yatırılmış, Almam Caiz Olur Mu?

Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

04:00 Allah'ın sevmediği aşırılık nedir?

05:00 Kudüs'ü fethedecek ordunun İstanbul'dan gideceğine işaret eden hadis var mı?

07:15 Seyirci Sorusu

12:45 Evime 100 km uzaklıkta vardiyalı çalışıyorum namazımı seferimi kılmalıyım?

15:30 İhanet eden arkadaşıma bana işleri düşsün diye dua ediyorum yanlış mı?

18:30 Alkol almış biri gusül abdesti alabilir mi?

20:00 Oruçlu olduğumu unutup yemek yedim, orucum kabul olur mu?

22:15 Ürettiğimiz incirin içki yapımında kullanıldığını duyduk satmamız caiz mi?

24:00 Kaza namazı nasıl kılınır?

30:00 Baba hayatta iken çocuklarına mal paylaşımı nasıl olmalı?

34:15 Sesli Soru

37:15 Babamın altı yıllık oruç borcu fidye ile ödenebilir mi?

40:15 Neden namazları mezheplerin uygun gördüğü şekilde kılıyoruz?

44:00 Dinen çocuğa isim koyma hakkı kime aittir?

48:15 Kardeşlerime hibe ettiğim malı geri alsam dinen caiz olur mu?