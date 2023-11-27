İki secde arasında dua edilebilir mi?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Vav TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam Işığında Günümüz Meseleleri

04:00 Hıfz-ı İman Diye Bir Namaz Var Mıdır?

05:10 Gayrimüslimlere Dua Etmek, Rahmet Okumak, İstiğfar Etmek Caiz Mi?

07:57 İki Secde Arasında Dua Edilebilir Mi?

10:35 Seferi Olan Bir Kişi Mukim Olan Cemaate İmamlık Yapabilir Mi?

17:00 Düğünde Takılan Hediyeler Mehir Yerine Geçer Mi?

21:43 Sesli Soru

26:30 Yemin Kefareti Nasıl Yerine Getirilir?

30:08 "Şart Olsun Ki" Sözü Yemin Yerine Geçer mi?

32:27 Kadın Hangi Durumlarda Mehir Alamaz?

35:10 Borçlanarak Hacca Gitmek Doğru Mudur?

39:13 Kamış Ve Ot Gibi Kendiliğinden Yetişen Ürünler İçin Öşür Gerekir mi?

41:13 Sesli Soru

43:43 Kabirlerin Üzerinden Yol Geçilebilir mi?

46:27 Kâmet Bitmeden İmam Namaza Başlayabilir Mi?

47:21 Düşük Yapan Kadından Gelen Kanın Hükmü Nedir?