VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 İslam Dininin Temel Kaynakları Nelerdir?

13:00 Ef'al-i Mükellefin Nedir ve Görevleri Nelerdir?

25:00 Oruç, Kandil Gecesinin Olduğu Günde mi Bir Gün Sonrasında mı Tutulmalı?

27:30 Trafik Kuralllarına Uymayan Kişi Dinen Sorumlu Olur mu?

30:00 Devlete Ödenen Trafik Cezaları Zekattan Düşülebilir mi?

32:30 Namaz Kılmayan Birine Zekat Verilebilir mi?

34:30 Vakit Namazlarının Sünnetine Nasıl Niyet Edilmeli?

36:30 Faizli Kredi Almak İsteyen Kişiye Kefil Olmak Caiz mi?

43:00 Helal ve Haram Olan Bir Şeyi Üretmek ve Satmanın Hükmü Nedir?

45:15 Vefat Etmiş Bir Kadın Kocası Tarafından Yıkanıp Kefenlenebilir mi?

48:30 Emanet Karşılığı Ücret Talep Eden Kişiye Ücret Vermek Gerekir mi?