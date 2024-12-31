İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
Oruç, Kandil Gecesinin Olduğu Günde mi Bir Gün Sonrasında mı Tutulmalı?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
02:00 İslam Dininin Temel Kaynakları Nelerdir?
13:00 Ef'al-i Mükellefin Nedir ve Görevleri Nelerdir?
25:00 Oruç, Kandil Gecesinin Olduğu Günde mi Bir Gün Sonrasında mı Tutulmalı?
27:30 Trafik Kuralllarına Uymayan Kişi Dinen Sorumlu Olur mu?
30:00 Devlete Ödenen Trafik Cezaları Zekattan Düşülebilir mi?
32:30 Namaz Kılmayan Birine Zekat Verilebilir mi?
34:30 Vakit Namazlarının Sünnetine Nasıl Niyet Edilmeli?
36:30 Faizli Kredi Almak İsteyen Kişiye Kefil Olmak Caiz mi?
43:00 Helal ve Haram Olan Bir Şeyi Üretmek ve Satmanın Hükmü Nedir?
45:15 Vefat Etmiş Bir Kadın Kocası Tarafından Yıkanıp Kefenlenebilir mi?
48:30 Emanet Karşılığı Ücret Talep Eden Kişiye Ücret Vermek Gerekir mi?