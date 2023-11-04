Zekat niyetine düğünde takı takılabilir mi?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 İnancını bilmediğimiz kişi için "Allah Rahmet Eylesin" denilir mi?

04:15 Zekat niyetine düğünde takı takılabilir mi?

06:45 Zammı sure olarak Ankebut Suresinden ilk iki ayeti okusak olur mu?

08:00 Resmi ve dini yolla boşanan kimse tekrar evlenebilir mi?

09:45 Başörtüsü üzerine mesh edilebilir mi?

11:45 Zekatta nisap miktarı ne kadardır?

16:00 Zammı sureyi okumadan rükuya gidersek sehiv secdesi gerekir mi?

18:20 Seyirci Sorusu

20:00 Sadece düşünmek suretiyle adak adanmış olur mu?

22:15 Doğal afetlerde hayatını kaybedenler şehit mi sayılır?

24:15 Kredi çeken biri ile ortak mal almanın hükmü nedir?

26:00 Kumara tövbe ettikten sonra kalan kumar borcu ödenmeli mi?

27:45 İslam'da boşanma ve ölüm iddetinin süresi niçin aynı değil?

32:30 Bir kadın hacca gitmek için eşinden izin almak zorunda mıdır?

33:45 Sesli Soru

35:40 Evli kadınlar anne ve babalarına bakmakla yükümlü mü?

37:45 Dua ederken emir cümleleri kullanmak doğru mu?

41:30 Kandil gecelerinde nişan veya düğün yapılır mı?

42:15 İntihar etmek kişinin kaderinde mi vardır?

43:15 Kadınlar gayrimüslim kadınların yanında başlarını açabilirler mi?

44:25 Namazla mükellef olmayan zihinsel engelliler gusülle mükellef midir?

45:15 Sünnet olmak şart mıdır? Yoksa bir İslam geleneği midir?

47:05 Seyirci Sorusu