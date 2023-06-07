Dua Kaderi Değiştirir mi?

Özel Mülke Ait Olmayan Sokaktan Alınan Toprak ve Taşlar Haram mı?

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:35 Dua Kaderi Değiştirir mi?

13:03 Öfkeyle Söylenen "Boş Ol" Sözü Geçerli midir?

16:19 Hacamat Yapanın Aldığı Para Helal midir?

24:36 Zincir Marketlerde Kurban Kestirmek Caiz mi?

27:52 Kar Payı İle Faiz Arasındaki Fark Tam Olarak Nedir?

32:24 Eşim Adak Adamış, Kesmezse Bundan Sorumlu muyum?

33:47 Kaza Namazları Hangi Vakitlerde Kılınmaz?

36:13 Özel Mülke Ait Olmayan Sokaktan Alınan Toprak ve Taşlar Haram mı?

37:18 80 Gr Üzerindeki Mehir İçin Zekat Gerekir mi?

46:46 Haram Aylarda Dava Açmakta Bir Sakınca Var mı?