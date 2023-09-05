Satılan Otomobilin Zekatı Verilmeli Midir?

Satılan Otomobilin Zekatı Verilmeli Midir?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

04:50 Katılım bankalarının sattığı yatırım fonları caiz midir?

10:00 Zaruret halinde arabada kılınan namaz kabul olur mu?

12:50 Seferilik durumunda namazların sünnetini terk etmek caiz midir?

16:32 Varis çorabının üzerine mesh yapılır mı?

19:05 Cami ve okul bahçesinden meyve toplanıp yenilir mi?

25:05 Satılan otomobilin zekatı verilmeli midir?

27:09 Mezhep değiştirmek caiz midir?

31:30 Hayız halinde iken meal okumak caiz midir?

34:10 Bahçeye vurulan sondaj suyu evin içinde kullanılabilir mi?

36:35 İnsan sureti resimlerin süs olarak kullanılması caiz midir?

47:00 Okunan Kur'an'ı dinlemenin hükmü nedir?

49:30 Cuma namazı nasıl kılınır?