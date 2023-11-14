Trafik kazasında ölenler şehit sayılır mı?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:00 "Allah'a ve Peygamber'e emanet ol" demek sakıncalı mıdır?

03:00 Kulağı delik olup küpe takmayanın gusül abdesti geçerli midir?

07:45 Kadınların kabir ziyareti yapması caiz mi?

12:48 Abdest alırken ayaklarımızı yıkamamız şart mı?

14:32 Din üzerinden para kazanmak haram mıdır?

20:30 Devletin bankasında güvenlik görevlisi olarak çalışmak caiz mi?

23:15 Önce vasiyeti kabul edip sonra kabul etmemenin İslam hukukunda hükmü nedir?

34:43 "Allah böyle yazmış ben ne yapayım" demek doğru mudur?

37:31 Bir kişinin içinden adak adaması ve yemin etmesiyle hüküm oluşur mu?

41:15 Trafik kazasında ölenler şehit sayılır mı?

44:00 Ödünç alınan malın iade masrafları kime aittir?

46:32 Kök hücre tedavisi ve bağışı caiz mi?

47:53 Düşük yapan bir kadından gelen kanın hükmü nedir?