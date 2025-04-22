İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
Cemaatle Namaz Kılmanın Hükmü, Fazileti ve Önemi Nedir?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
02:00 Namazda Mekruh Olan Davranışlar Nelerdir?
06:15 Namazın Vacipleri Nelerdir?
10:00 Namaz Kılarken Secde Ayeti Okuyan Kimse Tilavet Secdesini Nasıl Yapar?
11:30 Namazı Bozan Durumlar Nelerdir?
15:15 Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?
16:30 Cemaatle Namaz Kılmanın Hükmü, Fazileti ve Önemi Nedir?
20:30 Kadınlar Kendi Aralarında Cemaatle Namaz Kılabilir mi?
23:15 Kadınların Cemaatle Namazdaki Saf Düzenii Nasıl Olmalı?
25:15 Gebelik Döneminde Tutulamayan Oruçların Tutulması Gerekir mi?
27:30 Öğle Namazının Son Sünnetinin 4 Rekat Kılınmasıyla İlgili Hadis Var mı?
29:00 İçki Satılan Yerlere Su ve Soda Satmanın Hükmü Nedir?
31:00 Kişi Annesinin Maaşıyla Aldığı Altının Zekatını Habersiz Verilebilir mi?
33:15 Yoga Yapmanın Hükmü Nedir?
35:15 Üç İhlas Suresi Okumakla Kur'an-ı Kerim Hatmedilmiş Olur mu?
38:30 Tedavi Amaçlı İçeriğinde Alkol Bulunan İlaçların Kuıllanımı Caiz mi?
41:15 Askerde Oruç Tutamayan ve Namaz Kılamayan Kişi Ne Yapmalı?