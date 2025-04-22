VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Namazda Mekruh Olan Davranışlar Nelerdir?

06:15 Namazın Vacipleri Nelerdir?

10:00 Namaz Kılarken Secde Ayeti Okuyan Kimse Tilavet Secdesini Nasıl Yapar?

11:30 Namazı Bozan Durumlar Nelerdir?

15:15 Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?

16:30 Cemaatle Namaz Kılmanın Hükmü, Fazileti ve Önemi Nedir?

20:30 Kadınlar Kendi Aralarında Cemaatle Namaz Kılabilir mi?

23:15 Kadınların Cemaatle Namazdaki Saf Düzenii Nasıl Olmalı?

25:15 Gebelik Döneminde Tutulamayan Oruçların Tutulması Gerekir mi?

27:30 Öğle Namazının Son Sünnetinin 4 Rekat Kılınmasıyla İlgili Hadis Var mı?

29:00 İçki Satılan Yerlere Su ve Soda Satmanın Hükmü Nedir?

31:00 Kişi Annesinin Maaşıyla Aldığı Altının Zekatını Habersiz Verilebilir mi?

33:15 Yoga Yapmanın Hükmü Nedir?

35:15 Üç İhlas Suresi Okumakla Kur'an-ı Kerim Hatmedilmiş Olur mu?

38:30 Tedavi Amaçlı İçeriğinde Alkol Bulunan İlaçların Kuıllanımı Caiz mi?

41:15 Askerde Oruç Tutamayan ve Namaz Kılamayan Kişi Ne Yapmalı?